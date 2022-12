Nettuno, 55enne ruba la bicicletta ad un minorenne ma non si accorge delle telecamere

Nettuno. I ladri di biciclette non mancano mai, in tutte le stagioni, anche sotto le feste, come accaduto proprio negli ultimi giorni del Comune di Nettuno. Il soggetto, percettore del Reddito di Cittadinanza, ha pensato bene di essere anche più ”green”, ma a spese altrui, compiendo un furto ai danni di un cittadino nei pressi del Santuario Nostra Signora delle Grazie Santa Maria Goretti. Pochi minuti, ed ecco fatto: la bici era sparita. Per fortuna, però, i filmati delle videocamere di sicurezza lo hanno inchiodato con le mani nel sacco, e i Carabinieri, poi, hanno fatto il resto.

Roma, ladri di biciclette: dal film alla realtà (FOTO)

55enne ruba la bici ad un minorenne a Nettuno

Il misfatto era stato compiuto nel tardo pomeriggio del 27 dicembre 2022, i Carabinieri della Stazione di Nettuno hanno denunciato in stato di libertà un italiano di 55 anni per furto aggravato. Nella serata precedente, un minorenne aveva denunciato il furto della propria bicicletta nei pressi del Santuario Nostra Signora delle Grazie Santa Maria Goretti, ove era rimasta incustodita per pochi minuti. I militari, dopo aver visionato i filmati di videosorveglianza della zona, hanno subito riconosciuto l’autore del fatto, già noto alle forze dell’ordine; quindi hanno proceduto con una perquisizione domiciliare, rinvenendo la bici indebitamente sottratta e restituendola al proprietario. L’uomo è stato segnalato agli organi competenti in quanto percettore del reddito di cittadinanza.

(Foto di archivio)