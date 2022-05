Nettuno, ancora nessuna traccia del 17enne scomparso in mare: le ricerche non si fermano

Continuano disperatamente le ricerche in mare del 17enne scomparso da Nettuno, lui che ieri stava nuotando a largo di fronte alla spiaggia antistante alla chiesa di Santa Maria Goretti, lui che per colpa di quel mare agitato non è riuscito a tornare a riva.

Le ricerche del 17enne scomparso in mare a Nettuno

Il ragazzo di 17 anni, di nazionalità egiziana, ieri era andato in spiaggia con un amico e insieme a lui era entrato in acqua. Poi, però, per via del mare mosso avevano avuto difficoltà a tornare a riva: uno dei due ce l’ha fatta, mentre del 17enne ad oggi non c’è ancora, purtroppo, nessuna traccia. E da ieri pomeriggio le ricerche continuano senza sosta.

L’elicottero sorvola la zona

L’elicottero anche stamattina sta sorvolando la zona, ma le speranze di trovare il ragazzo, quello che aveva indosso un costume rosso, purtroppo sembrano essere ormai vane. E ora, molto probabilmente, si sta cercando il corpo di quel ragazzo che i bagnini dello stabilimento ‘Il Gabbiano’ avevano tentato, con tutte le loro forze, di salvare, di portare a riva. Senza, purtroppo, riuscirci. E ora le ricerche proseguono via terra con il pattugliamento del litorale, in mare con la motovedetta della Guardia Costiera di Anzio e con l’elicottero che continua a perlustrare la zona.

