Nettuno, avvisi di garanzia per 4 ex consiglieri: sospetti sulla loro eleggibilità

Ancora ombre sull’ormai ex consiglio comunale di Nettuno, sciolto una settimana fa dopo la mancanza di fiducia al sindaco Alessandro Coppola. Sono infatti stati consegnati degli avvisi di garanzia a quattro ex consiglieri di maggioranza.

Si tratta di tre consiglieri eletti nella lista della Lega e uno nella lista di Fratelli d’Italia. Per tutti è quattro è arrivato l’avviso di indagine in corso, insieme alla richiesta di presentazione in Procura a Velletri per chiarimenti.

Pendenze con l’amministrazione comunale

La richiesta riguarderebbe mancati pagamenti di tributi comunali al momento dell’elezione e altri contenziosi, cosa che avrebbe reso i candidati ineleggibili e incompatibili. Adesso i quattro ex consiglieri saranno ascoltati dal giudice per chiarire la loro posizione. Quello che viene contestato agli ex consiglieri è di non aver dichiarato che potessero esserci dei motivi ostativi alla nomina. L’avviso di garanzia arriva appena una settimana dopo la nomina del commissario prefettizio, Bruno Strati. Un’accelerata alle indagini che riguardano gli ex consiglieri non appena caduta l’amministrazione comunale.