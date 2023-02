Nettuno. ‘Mi picchia da 16 anni’, le botte anche davanti al figlioletto

Doveva amarla, proteggerla, sognare con lei un futuro, vivere un presente, fatto sì di alti e bassi, come in tutte le coppie. Ma non certo fatto di violenza, botte, continue umiliazioni. L’ennesima storia che di amore e affetto non ha niente, ancora una donna vittima di un uomo. Questa volta siamo a Nettuno, sul litorale romano: è qui che ieri sera una donna ha chiamato, in lacrime, il 112 e ha raccontato di essere stata picchiata dal compagno convivente. Una denuncia, un grido di aiuto, la volontà di mettere fine a quell’incubo. Dopo anni di vessazioni.

Uomo violento a Nettuno

La donna, in lacrime, ha contatto le forze dell’ordine e l’operatore della centrale operativa della compagna di Anzio ha cercato di tranquillizzarla e di invitarla a mantenere aperta la chiamata. Solo così avrebbe potuto registrare le parole che l’uomo le stava dicendo e mantenere il contatto fino all’arrivo della pattuglia. Così la donna non si sarebbe sentita sola. E abbandonata.

La denuncia della compagna

Una volta sul posto, i militari lì, in quella casa a Nettuno, hanno trovato l’appartamento a soqquadro e il figlioletto, ancora minorenne, chiuso in camera. E spaventato da quello che poco prima aveva visto con i suoi occhi: la mamma pestata di botte. La donna ha raccontato che dal 2007, anno in cui aveva cominciato la storia con quell’uomo, era stata vittima di angherie e aggressioni sia verbali che fisiche. Aggressioni che anche il figlio aveva dovuto subire negli anni. In ben 16 anni di convivenza.

L’arresto

L’uomo violento, un 40enne italiano, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Per lui, quindi, si sono aperte le porte del carcere e ora il 40enne, arrestato dai Carabinieri della stazione di Nettuno, è gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.