‘Ti ammazzo come ho ucciso mio fratello’: botte e minacce alla moglie davanti ai figli piccoli, arrestato 48enne

Botte e minacce alla moglie, anche davanti ai figli minori. Stanca dei soprusi, però, la donna di Sabaudia ha denunciato il suo aguzzino ai Carabinieri che coordinati dalla Procura della Repubblica di Latina e al termine delle indagini coordinate dal Procuratore Aggiunto Carlo Lasperanza gli uomini dell’Arma della Stazione di Sabaudia hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di misura cautelare in carcere emesso dal Gip di Latina Mario la Rosa, un uomo di 48 anni, di origini straniere per maltrattamenti in famiglia.

Da anni l’uomo picchiava e minacciava la moglie

Le risultanze investigative hanno portato alla luce il fatto che da anni ormai 48enne usava violenza nei confronti della moglie, consistita in reiterate percosse, anche alla presenza dei figli minori, cagionandole lesioni. Non solo botte per la vittima dell”orco’, ma anche una condizioni di isolamento, visto che l”uomo impediva alla moglie di avere relazioni con il mondo esterno all’ambito strettamente familiare, l’aveva sottoposta ad un sistema di vita particolarmente vessatorio, prospettandole gravi conseguenze per la sua incolumità e per quella dei figli minori, in caso dovesse disobbedire ai suoi ordini. La costringeva sotto minaccia al rispetto di ogni sua disposizione in merito alle modalità di vita in comune.

La donna denuncia il suo aguzzino e scattano le indagini

Stanca di subire violenze, minacce e vivere in quella condizione di paura costante, la donna a dicembre scorso, aveva chiesto aiuto ai Carabinieri. Un fatto di fronte al quale il marito l’aveva avvicinata per dirle, allo scopo di intimorirla e mantenerla in condizione di soggezione, che l’omicidio di suo fratello, avvenuto in India, nei primi giorni del mese di gennaio, era stato ordinato e commissionato proprio da lui. Un assassinio effettivamente avvenuto, come accertato dalle forze dell’ordine, sul quale stanno indagando le Autorità Indiane e Italiane.

L’arresto del 48enne

Nonostante tutto la vittima dei maltrattamenti è andata avanti per la sua strada, lasciando che i Carabinieri svolgessero indagini, anche al fine di tutelare i suoi bambini di 6 e 9 anni. Attività investigative che hanno portato all’arresto del 48enne, in esecuzione di ordine di misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Latina.