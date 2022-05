Nettuno: il Pd sospende Daniele Reguiz dopo la puntata di Piazza Pulita

Nettuno. Una sospensione che in parte poteva essere prevista, dopo le immagini andate in diretta alla trasmissione Piazza Pulita. Qualche parola di troppo, o forse sbagliata. La trasmissione di un senso che non è andata molto a genio ai colleghi del partito. Insomma, Daniele Reguiz a Nettuno è stato sospeso dal Partito Democratico.

Le dichiarazioni dopo la puntata di Piazza Pulita

“A seguito della puntata di ieri della trasmissione Piazza Pulita, avendo visionato attentamente le immagini della registrazione, abbiamo deciso di sospendere dal Partito Democratico di Nettuno Daniele Reguiz in attesa che la sua posizione, in merito alle vicende narrate, venga chiarita”. Lo scrivono Bruno Astorre, Senatore e Segretario Pd Lazio e Rocco Maugliani Segretario Pd provincia di Roma.

La risposta di Reguiz

“Ribadisco di essere del tutto estraneo alla vicenda giudiziaria richiamata nel corso del servizio andato in onda sulla rete “La7”, in data 26 maggio nel programma “Piazza Pulita”, e mi dissocio dalla fuorviante ricostruzione, allusiva ad ipotetici contatti con presunti ambienti criminali, elaborata sulla base di un’intercettazione telefonica fuori contesto”.