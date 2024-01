Nettuno. La polizia ha arrestato due ragazzi di origine egiziana di 23 anni in quanto ritenuti colpevoli del reato di rapina aggravata in concorso. E’ successo mercoledì 31 gennaio 2024. Andiamo a vedere insieme più nel dettaglio cosa è successo.



Gli agenti della polizia di Stato del commissariato Anzio-Nettuno hanno arrestato due ragazzi, entrambi 23enni di origini egiziane, poiché ritenuti colpevoli del reato di rapina aggravata in concorso.

Cosa è successo a Nettuno mercoledì 31 gennaio 2024

I poliziotti sono intervenuti presso la stazione di Nettuno, per una segnalazione di due uomini che stavano cercando di rapinare un ragazzo del suo monopattino. Gli agenti, giunti sul posto, hanno trovato uno degli indagati che impugnava un coccio di bottiglia e lo puntava contro un ragazzo a bordo del suo monopattino. Nel mentre, l’altro indagato cercava con la forza di sottrarglielo. Dopo essersi accorti dell’arrivo della polizia, i due 23enni hanno cercato di fuggire ma sono stati bloccati dagli agenti dopo pochi metri.

Al termine degli accertamenti i due ragazzi sono stati arrestati. La procura di Velletri ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida della misura pre-cautelare adottata dalla polizia. Lo stesso giudice, per entrambi gli indagati, ha disposto la custodia cautelare in carcere. Ad ogni modo, tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Il precedente. Nettuno, vede i poliziotti e lancia un bilancino di precisione dal finestrino: arrestato 21enne

A Nettuno gli agenti del locale commissariato, durante un servizio di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei pressi di un’abitazione di via Torre del Monumento, hanno notato uscire un’auto con un uomo a bordo e l’hanno seguita. Poco dopo, hanno intimato l’alt al conducente ma quest’ultimo, prima di fermarsi, ha lanciato qualcosa dal finestrino nel tentativo di disfarsene.

I poliziotti hanno, dapprima, recuperato un bilancino di precisione che l’uomo aveva gettato poco prima in strada, per poi perquisire l’auto su cui viaggiava, rinvenendo, nascosto sotto il sedile lato guida, un involucro contenente circa 1,3 grammi di cocaina.

La ricostruzione dell’accaduto

Gli investigatori, insospettiti, hanno effettuato una perquisizione presso il domicilio dell’uomo e, nel cassetto di un mobile della cucina, hanno rinvenuto un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto e diverso materiale per il confezionamento della droga. A quel punto, gli agenti hanno esteso il controllo ad un edificio adiacente e di pertinenza dell’abitazione e, occultata all’interno del tubo di scarico del bagno, hanno recuperato una busta trasparente con circa 87 grammi di cocaina.