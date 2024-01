Nettuno, vede i poliziotti e lancia un bilancino di precisione dal finestrino: arrestato 21enne

Nettuno. Alla vista dei poliziotti lancia un bilancino di precisione dal finestrino. Arrestato 21enne dalla polizia di Stato, sorpreso con circa 87 grammi di cocaina.

Cosa è successo a Nettuno

A Nettuno gli agenti del locale commissariato, durante un servizio di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei pressi di un’abitazione di via Torre del Monumento, hanno notato uscire un’auto con un uomo a bordo e l’hanno seguita. Poco dopo, hanno intimato l’alt al conducente ma quest’ultimo, prima di fermarsi, ha lanciato qualcosa dal finestrino nel tentativo di disfarsene.

I poliziotti hanno, dapprima, recuperato un bilancino di precisione che l’uomo aveva gettato poco prima in strada, per poi perquisire l’auto su cui viaggiava, rinvenendo, nascosto sotto il sedile lato guida, un involucro contenente circa 1,3 grammi di cocaina.

La ricostruzione dell’accaduto

Gli investigatori, insospettiti, hanno effettuato una perquisizione presso il domicilio dell’uomo e, nel cassetto di un mobile della cucina, hanno rinvenuto un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto e diverso materiale per il confezionamento della droga. A quel punto, gli agenti hanno esteso il controllo ad un edificio adiacente e di pertinenza dell’abitazione e, occultata all’interno del tubo di scarico del bagno, hanno recuperato una busta trasparente con circa 87 grammi di cocaina.

Arrestato 21enne a Nettuno

Il 21enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato e per lui è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.