Neve e freddo sabato 24 e domenica 25 settembre: temporali in arrivo nel Lazio

L’estate sembra già un ricordo lontano e il prossimo weekend, l’ultimo del mese di settembre, sarà all’insegna del maltempo su buona parte dell’Italia. Le temperature sono già in calo da qualche giorno, ma da domani è arrivo una forte perturbazione di aria polare, che porterà con sé freddo. E temporali. Senza escludere nessuna Regione, chi più chi meno dovrà fare i conti con la pioggia dopo mesi di caldo torrido.

Maltempo nell’ultimo weekend di settembre

La perturbazione di aria polare invaderà il nostro Paese a partire da domani e da sabato inizierà a piovere. Allerta nelle regioni del Nord Ovest, tra Piemonte e Liguria, dove sono previsti forti temporali. Maltempo che, inevitabilmente, si estenderà su tutta la costa tirrenica. Addirittura potrebbero esserci nevicate in quota, con i primi fiocchi bianchi che già si sono accumulati sul Gran Sasso.

Sabato, come si legge sull’Adnkronos, la nuvolosità sarà in aumento anche su Umbria e Lazio, poi nel pomeriggio ci sarà un peggioramento al Nord Ovest e in Liguria. Solo un piccolo ‘assaggio’ di quello che succederà domenica.

Pioggia nel Lazio

Domenica, invece, sarà una giornata ‘nera’ sul fronte meteo, specialmente nel Lazio e in Toscana dove il rischio di alluvioni-lampo e nubifragi sembra concreto. Nel Lazio, infatti, dalla mattinata di domenica sono previsti temporali, con le temperature che oscilleranno tra i 19 e 23 gradi. Come spiegano gli esperti di Meteo Lazio, alcuni modelli ipotizzano un calo termico per la prossima settimana, che inizierà, salvo cambiamenti, all’insegna delle piogge. E l’estate, il mare e costume sembrano già un ricordo lontano.