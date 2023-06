Non si fermano i furti dentro le auto, nuovi casi registrati alla Nuova Ostia

Un territorio lidense in balia dei ladri, con nuovi casi di furti in auto che oggi ci vengono segnalati all’interno del quartiere della Nuova Ostia. Come in altre zone del litorale romano, anche qui le macchine delle persone vengono prese di mira, con i topi d’auto che vanno in cerca di oggetti da sottrarre e probabilmente rivendere al mercato nero.

I furti in auto nella zona di Nuova Ostia

I residenti della zona sono ormai disperati, considerato come i furti nelle automobili avvengono prevalentemente all’interno di due strade: via Domenico Baffigo e via del Sommergibile. I topi d’auto colpiscono prevalentemente nelle ore notturne, prendendo di mira quelle che, a loro parere, sembrano le “macchine più nuove” presenti in sosta. L’agire in queste situazioni è sempre il solito: rottura di un vetro della vettura, si apre la portiera e si cerca di portare via tutto ciò che ha un valore.

La testimonianza: “Non so più dove parcheggiare l’automobile”

Sul caso dei furti in macchina, siamo riusciti a sentire la voce di un residente, che nei giorni scorsi ha trovato la propria macchina aperta dai ladri: “L’altra settimana ho trovato la mia macchina completamente aperta. Il vetro posteriore era in frantumi e sul sedile c’era l’evidente segno del passaggio dei ladri: infatti ho trovato tutti gli oggetti che tenevo nell’auto sottosopra. Dalla macchina hanno sottratto solo l’impianto stereo, creando però un bel danno alla carrozzeria”.

“Qui la sicurezza latita nelle ore serali”

Fermata una signora del quartiere, ai nostri microfoni racconta: “Ormai da diversi mesi osservo furti nelle macchine in questa zona. Con il favore della notte, i ladri si muovono tra la struttura del Centro Anziani e l’area del Porto di Ostia. Seppur ancora non sono avvenuti furti nelle abitazioni, questi episodi e i recenti fatti di cronaca mi creano non poca paura. Purtroppo, devo evidenziare come, almeno la notte, ci sia uno scarso passaggio delle forze dell’ordine, specialmente su via Baffigo e via del Sommergibile: due zone difficili, dove proprio in virtù di ciò diventa più semplice la presenza di ladri che provano a rubare dentro le automobili”.

