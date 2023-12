Nonna fa partorire la nipote e salva la bambina in arrivo: taglia il cordone al telefono col 118

Si è armata di sangue freddo e, passo dopo passo, ha seguito le indicazioni degli operatori sanitari che, dall’altra parte della cornetta, le spiegavano come salvare la vita della bis-nipotina in arrivo. In questo modo una pensionata ha salvato la vita di una bambina in procinto di nascere.

Un parto col fiato sospeso per nonna e nipote, chiuse in casa mentre a quest’ultima si erano rotte le acque e aveva cominciato il travaglio. A rischiare di più però era la bimba in arrivo, che poteva non farcela per il cordone ombelicale che le stringeva intorno al collo. Fortuna vuole che la nonna, lì presente durante il parto, si sia armata di sangue freddo e abbia salvato la vita della piccolina e aiutato la nipote a partorire.

Salva la bis-nipotina tagliando il cordone ombelicale durante il parto

I fatti risalgono a poche ore fa a Sant’Elisa Fiumerapido, in provincia di Frosinone. Un’anziana e sua nipote si trovavano in casa quando, quest’ultima, ha cominciato ad avere le contrazioni. Le due donne si trovavano in casa perché la gestante si trova in una fase antecedente al parto ma, a quanto pare, la bimba che portava in grembo ha deciso di velocizzare i tempi.

Coi minuti contanti e senza possibilità di spostarsi da casa, la nonna ha così pensato di chiamare il 118 per chiedere i soccorsi ma mentre la nipote stava dando alla luce la bimba, la signora si è accorta che quest’ultima rischiava la vita per il cordone ombelicale, che le stringeva intorno al collo.

Ha così seguito al telefono le indicazioni degli operatori della centrale operativa dell’Ares 118 e, mantenendo la calma, è riuscita a salvare la bambina. Mamma e figlia sono state affidate all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, tra le cure del personale medico che ha accertato per entrambe buone condizioni di salute. Solo un grande spavento, che ha lasciato ora spazio al lieto evento.