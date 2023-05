Nunzia De Girolamo aggredita a Roma: “Non riuscivo a muovermi, ero paralizzata”

Roma. È rimasta vittima di un’aggressione l’ex ministra Nunzia De Girolamo, la quale ha poi raccontato quanto subito con uno sfogo sui social. Provvidenziale l’intervento di alcuni passanti che, notato l’accaduto, non si sono fatti scrupoli ad intervenire per cercare di porre fine alla violenza. La donna parla da sotto la stazione dei carabinieri presso la quale ha sporto denuncia: “Sono stata vittima di una aggressione a Roma”, racconta aggiungendo poi che: “Chi mi ha aiutato mi aiuti anche a ritrovare la targa che temo di aver preso in modo sbagliato”.

L’aggressione a Nunzia De Girolamo

La donna ha dichiarato di esser stata presa di mira da un ragazzo che non solo le ha tagliato la strada ma poi a cominciato a prendere a calci la sua auto, rompendole anche lo specchietto. Il tutto condito di offese e parolacce. La De Girolamo ed il ragazzo in questione si erano lievemente urtati quando quest’ultimo ha poi dato in escandescenza. Attimi concitati e di paura quelli vissuti dalla donna la quale, come lei stessa ha detto, è “riuscita ad uscire dalla macchina solo quando attorno a sé ha visto la presenza di tanta gente”.

L’intervento dei passanti e la paura

Provvidenziale l’intervento di un passante che notando la scena ha detto al ragazzo di smetterla, così come quello di una signora che in quel momento si trovava sul luogo dei fatti intenta a trovare parcheggio. Una brutta disavventura per l’ex ministra la quale racconta di come si sia sentita: “Ora capisco quando uno viene aggredito così violentemente quanto ha paura e quanto si blocca. Io mi sono letteralmente bloccata”, aggiungendo poi un’amara constatazione: “Poteva essere una tragedia”.