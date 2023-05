Nuovo attacco hater contro Chanel Totti, nel fuoco delle polemiche la sua torta “Reggo più alcol che persone”

Chanel Totti nuovamente nel fuoco degli hater, che in quest’ultima occasione hanno provato a rovinarle il compleanno. La ragazza, che il 13 maggio scorso ha soffiato le 16 candeline, si è presentata alla festa con gli amici accompagnata da una torta particolare. Il dolce pensato per lei, di colore rosa e bianco, recitava con una scritta le seguenti parole “Reggo più alcol che persone”.

La torta provocatoria di Chanel Totti

Una torta che non è piaciuta agli utenti del web, che non hanno perso occasione per attaccarla senza freni. Infatti, alla giovane viene ripreso il fatto di essere ancora poco più che una bambina, che forse anche per la condizione dei genitori (Francesco Totti e Ilary Blasi), si atteggia ad adulta pur non essendolo. La dimostrazione si troverebbe in quella scritta così volgare e lontana da un’adolescente fine, che è poco credibile se messa nelle mani di una sedicenne che a malapena avrà bevuto un bicchiere di vino dalla sua nascita.

“Chanel, non atteggiarti ad adulta”

La critica che gli viene fatta, forse con cattiveria anche, è quella di godersi la giovinezza e non forzare i tempi per dimostrarsi adulta. In un commenta, le viene scritto: “Un look e una festa decisamente consoni per una sedicenne, pure la scritta non scherza… a me mette una tristezza infinita! Si atteggia troppo da grande”. Un altro utente del web gli risponde: “Non oso pensare a 20 anni cosa farà”. Ci sono, tra i commenti, anche gli ortodossi della vita senza scivoloni in piena adolescenza: “Avessi fatto io una scritta del genere alla tua età, mia madre mi avrebbe mandato dallo psicologo”.

Cosa ne penserà papà Totti?

Resta un fatto, il compleanno di Chanel è stato messo anzitutto in piedi con i soldi dei genitori. Proprio Francesco Totti e Ilary Blasi, che vivono una guerra perenne intorno al loro divorzio, in una situazione che sta ingurgitando anche la giovane figlia da quando la coppia ha deciso di dividere le strade per presunte infedeltà matrimoniali di entrambi.