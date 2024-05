Nuovo stop della Metromare: chiusura anticipata la sera, ecco da quando

Previste navette sostitutive per i lavori di riqualificazione della linea.

Nuovo stop sulla ferrovia Roma-Lido, con interruzioni alla viabilità sul litorale romano. Lavori in corso sulla Metromare, che dal 13 maggio promette interruzioni sulla linea che interessa i pendolari e chi si sposta da e per la Capitale.

Interventi che saranno necessari però per una riqualificazione della linea, con la sostituzione dei pali di sostegno e del filo di contatto. Ecco come cambierà la viabilità sulla litoranea nei prossimi giorni e cosa aspettarsi.

Metromare chiusa la sera: navette sostitutive e servizi

Nemmeno il tempo di gioire per l’incremento del servizio, previsto da Cotral a fine marzo, che sulla Metromare arrivano nuovi disagi dovuti a degli interventi sulla linea. Un nuovo tabulato orario quindi che si inserisce dopo lo stop della messa in sicurezza dello “scattato”, un sistema per verificare la reazione dei sistemi quando si verificano delle criticità a bordo della linea.

I lavori per fortuna avverranno solo in orario serale e notturno, ma ciò vuol dire che sarà anticipata la chiusura della linea e che anche gli orari subiranno degli slittamenti. L’ultima corsa della ferrovia, che manterrà l’orario da lunedì a venerdì, ci sarà così alle ore 21 e partirà da entrambi i capolinea di Colombo e Porta San Paolo. Dalle 21 in poi, il servizio sarà erogato grazie a delle navette sostitutive di una ditta privata, incaricata da Cotral. Sabato e domenica invece l’ultima partenza da entrambi i capolinea sarà effettuata alle 23,30. La prima corsa sarà prevista invece sempre dalle ore 5.30.

Non sono gli unici lavori che interessano la linea, se si considera anche il rinnovo dei portali tra Castel Fusano-Cristoforo Colombo e tra Cristoforo Colombo e fine tronco della ferrovia Roma Lido di Ostia. Gli interventi riguardano i soppalchi di di ferro che sorreggono i cavi per l’energia elettrica della rete ferroviaria.