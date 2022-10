Obbligo mascherine: cosa cambia dal 1 novembre, chi deve indossarle e dove

Il Covid sembra fare meno paura ormai, vuoi i vaccini, vuoi la minore virulenza dello stesso e delle varianti. Ormai sembra che ci si stia indirizzando verso un atteggiamento meno restrittivo. Tutte le misure messo in atto nel corso della pandemia stanno man mano lasciando spazio a una maggiore libertà che fa ben sperare. Insomma potrebbe sembrare che finalmente ci si diriga verso la chiusura di un capitolo difficile, quello del coronavirus.

Quali sono le misure del Governo Meloni

Via via sono stati abolite tutte le misure adottate. Con il Governo Draghi sono stati eliminati green pass e mascherine obbligatorie che restano imposte solo in ospedali e residente per anziani. Anche per quest’ultima misura, però, si va verso la scadenza, fissata per il 31 ottobre e l’attuale governo, quello guidato dalla Meloni, non sembra intenzionato a prorogarla. Quest’ultima è una posizione che è stata espressa chiaramente dal ministro della Salute Orazio Schillaci: “Stiamo vedendo di fare in modo che pian piano si possa ritornare a una maggiore libertà”.

Verso la nomina di una commissione di inchiesta per verificare le spese fatte per il Covid

Per chiarire anche gli aspetti amministrativi della situazione Covid il nuovo esecutivo sta valutando di nominare una commissione di inchiesta che valuti la gestione della situazione emergenziale. Intendendo verificare cosa è stato fatto in termini di acquisti. Sono però anche altre le attività che il governo intende porre in essere in relazione al Covid e, non in ultimo, l’annullamento delle multe a carico degli over 50 che hanno scelto di non vaccinarsi.