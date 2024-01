Oca ferita a Villa Pamphilj: ancora senza esito i tentativi di recupero, le sue condizioni

Da alcuni giorni un’oca a a Villa Pamphilj risulta ferita al becco e associazioni del posto, Asl e agenti della polizia di Roma Capitale tentano il tutto per tutto per metterla al riparo e medicarla.

Per l’oca trovata ferita a Villa Pamphilj, oasi verde di Roma, non ci sono buone notizie. Da giorni i veterinari dell’Asl di zona e la polizia di Roma Capitale stanno cercando di recuperare il volatile rimasto ferito. Purtroppo però non c’è stato ancora modo di metterlo in sicurezza e, con il passare delle ore, le sue condizioni di salute potrebbero peggiorare. Intanto tra gli animalisti e gli assidui frequentatori del parco, affezionati alle sue creature, si genera una bagarre: il tempo scorre e, se non si riuscisse a trovare una soluzione, l’animale potrebbe essere realmente in pericolo.

Oca a Villa Pamphilj, residenti su tutte le furie: “Si sta lasciando morire l’animale”

Dopo giorni di apprensione, è di nuovo l’” Associazione per Villa Pamphilj” a informare gli abitanti che l’oca, nonostante i tentativi, non è stata ancora presa. “Purtroppo non riesce a mangiare mentre sicuramente riesce a bere”, informano, “Non sappiamo se e quando ci saranno nuovi tentativi di cattura: con molta probabilità i tecnici hanno deciso di lasciare l’animale in tranquillità per un po’ visto lo stress subito nei giorni precedenti”. La mancanza di aggiornamenti, però, mette sull’attenti gli abitanti, che tacciano i volontari di mancanza di cura, suggerendo delle opzioni per far fronte alla situazione. Tra queste, contattare il noto esperto e zoofilo, Andrea Lunerti, intervenuto spesso per casi come le vespe orientalis nella Capita.e

Oca ferita a Villa Pamphilj: veterinari e agenti cercano di salvarla da morte certa

A sconcertare, più che la ferita dell’amica pennuta, è il dubbio che dietro la sua ferita possa esserci piuttosto un’aggressione di qualche balordo, su cui si sta cercando di indagare. “Noi siamo sul posto a sincerarci che questo accada, se così non fosse allerteremo direttamente l’Asl. Ricordiamo che è estremamente difficile catturare questi animali in libertà perché fuggono verso il laghetto e poi perché gli altri animali spaventati potrebbero diventare aggressivi”, ha spiegato iil comitato di quartiere, “Una cosa è certa: in qualunque modo andrà a finire questa triste vicenda, la nostra Associazione presenterà un esposto denuncia contro ignoti”.

Per risalite al presumibile aggressore, già da questa mattina sono intervenuti gli agenti del XII Gruppo della Polizia Roma Capitale, mentre i veterinari della Asl stanno tentando di recuperare l’oca e metterla in sicurezza. A oggi però è ancora libera e rischia di farsi del male se nel giro di poche ore non fosse ancora messa al sicuro.