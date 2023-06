Omicidio Giulia Tramontano, il fidanzato studiava su Internet come uccidere la ragazza

Nuove rivelazioni shock attorno l’omicidio di Giulia Tramontano, con la posizione di A.I. che si aggraverebbe ulteriormente. Infatti, secondo l’evolversi delle indagini attorno all’uccisione della donna 29enne e incinta di sette mesi, l’uomo avrebbe premeditato la sua morte. In tal senso, sul computer dell’uomo sono state rinvenute ricerche in Internet su “come uccidere delle persone”.

Lo studio del presunto assassino per uccidere Giulia Tramontano

L’assassino ed ex compagno di Giulia, secondo gli investigatori, già da diverse settimane coltivava la volontà di uccidere la ragazza. Un’azione su cui cercava suggerimenti dal web, probabilmente con l’intenzione di non lasciare nessuna prova della sua colpevolezza e scampare al giudizio della Giustizia una volta compiuta la brutale uccisione. Numerose le ricerche in Google, dove il giovane barman cercava metodi per ammazzare una persona senza particolari problemi e in maniera di far scomparire il cadavere.

Cos’ha scoperto chi cura le indagini sulla morte di Giulia?

Su AdnKronos, il comandante provinciale dei carabinieri di Milano, Iacopo Mannucci Benincasa, ha raccontato riguardo la morte di Giulia Tramontano: “Questo omicidio oggi lo qualifichiamo come premeditato per le chat, i messaggi e le ricerche su internet che ci dicono che l’assassino prima di incontrare la sua vittima aveva già in animo di ucciderla”. La pm Alessia Menegazzo, invece, ha spiegato: “Sono state proprio le ricerche in rete che ci hanno consentito di capire che stava aspettando la vittima a casa e aveva già deciso come ucciderla e come disfarsi del cadavere. Proprio il combinato disposto delle telecamere, delle stringhe di ricerca e degli arrivi ci ha consentito di avere orari precisi sugli spostamenti del presunto killer”.

Casi di violenza verso Giulia in passato

Il procuratore Letizia Mannella porta alla luce nuovi particolari sulla storia d’amore che ha portato all’omicidio della giovane 29enne: “Questa vicenda rappresenta ancora una volta l’esito e la tragica conseguenza di atteggiamenti sopportati dalla donna di violenza da parte del suo compagno. Si tratta di femminicidio. La ragazza aveva già dovuto subire un tradimento grave ed era incinta. E soprattutto la donna ha subito l’estrema violenza dell’omicidio in quanto donna e compagna di una persona che non la voleva più come tale”.