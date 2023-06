Omicidio Giulia Tramontano, la ragazza uccisa da una coltellata profonda al collo

Nonostante sia prevista per domani l’autopsia della salma di Giulia Tramontano, già cominciano a muoversi le prime ipotesi riguardo il suo omicidio. L’evolversi delle indagini in corso, avrebbero già ricostruito l’ipotesi più veritiera attorno al colpo che avrebbe ucciso la giovane ragazza incinta. La donna 29enne, infatti, avrebbe perso la vita dopo una profonda coltellata al collo.

Omicidio Giulia Tramontano, la coltellata fatale

Come nei peggiori film dell’orrore, l’omicidio di Giulia ha visto un agire macabro attorno. Secondo le plausibili ricostruzioni, il potenziale killer della ragazza l’avrebbe sorpresa alle spalle, infilandogli la lama del coltello all’interno collo. Un uccisione come se ne vedono solo nei videogiochi, ma che nella realtà dei fatti hanno portato via una giovane donna e il bambino che portava in grembo. La logica attorno a questo assalto, secondo gli investigatori, sarebbe stata quella di “non far urlare Giulia per chiamare i soccorsi”. Una condizione che, vedendo la situazione, sarebbe avvenuta con successo e a discapito della donna.

Giulia è stata data alle fiamme viva?

È una domanda cui dovrà rispondere l’autopsia di domani. L’idea degli investigatori, infatti, porterebbe a ipotizzare uno scenario più tragico e straziante di quello scritto fino a oggi da giornali e discusso in tv. A tal proposito, è plausibile pensare come ci sia la possibilità che la ragazza non sia morta con la coltellata al collo, ma fosse ancora in vita nel momento in cui il potenziale assassino, Alessandro Impagnatiello, ha tentato di darla alle fiamme. In questo caso, l’esame del cadavere potrebbe rispondere a due quesiti: se la ragazza sia sopravvissuta al fendente al collo e se fosse stata ancora in vita mentre veniva trascinata nella vasca da bagno.

Quante coltellate ha ricevuto la ragazza?

Questo è un altro quesito cui dovrà rispondere l’autopsia. Infatti, bisognerà comprendere realmente quante altre coltellate sono state scagliate contro Giulia Tramontano al momento della sua morte, considerato come oggi venga presa in considerazione solo la ferita profonda al collo.