Omicidio Giulia Tramontano, trovato veleno per topi nella casa di Senago: pochi giorni prima le ricerche sul web di Impagnatiello

Trovata una confezione di veleno per topi nella casa di Alessandro Impagnatiello a Senago, in provincia di Milano. Alla luce di ciò, l’ipotesi della premeditazione – finora messa un attimo da parte dagli investigatori – torna a fare capolino. Impagnatiello potrebbe aver dunque premeditato il delitto di Giulia Tramontano e del piccolo di 7 mesi che aveva in grembo addirittura un paio di settimane prima di quel 27 maggio. In questa circostanza, l’uomo avrebbe cercato su internet proprio gli effetti del veleno per topi. Poi, il ritrovamento della scatola.

Omicidio Giulia Tramontano, l’avvocato Sartori rinuncia alla difesa di Impagnatiello

Omicidio di Giulia Tramontano e l’esclusione della premeditazione

Il gip nei giorni scorsi aveva escluso l’aggravante della premeditazione nei confronti di Impagnatiello, aspetto che adesso – alla luce di quanto detto – torna prepotentemente a farsi sentire. Durante la convalida del fermo, il gip aveva escluso tali aggravanti in quanto a suo parere non vi erano “un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione” e la natura “ferma e irrevocabile della risoluzione criminosa, che deve perdurare senza soluzione di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del reato”.

Le indagini della scientifica

Ieri sono andate avanti le indagini della Scientifica nell’abitazione di Impagnatiello a Senago. Trovate tracce di sangue e di trascinamento nella casa della coppia, in particolare nella zona tra il soggiorno e la cucina, dove l’uomo ha detto di aver colpito Giulia Tramontano. Trovate alcune tracce ematiche, visibili ad occhio nudo, anche nella parete opposta, ad almeno 5 metri di distanza. Sequestrati inoltre l’arma del delitto, la tanica di benzina con la quale Impagnatiello ha provato per due volte a bruciare il corpo della compagna e il rotolo di pellicola con cui ha avvolto il cadavere. Trovati, infine, sempre ieri in un tombino della zona di Comasina i documenti della compagna.