Omicidio Michelle Causo. Il dolore del fidanzato: ‘Ti amerò per sempre’

Una relazione durata due anni e che si chiude con una tragedia. Michelle Maria Causo, la 16enne trovata morta a Primavalle pochi giorni fa, era fidanzata da tempo con un ragazzo che viveva dalla parte opposta di Roma, come confermato anche dal padre della ragazza. “Ora è disperato”, ha raccontato l’uomo. Un dolore che il giovane non nasconde nemmeno sui social, dove ha creato un profilo per commemorare la fidanzata. “Ti amo Michelle, mi manchi più dell’aria”, scrive il giovane, supportato da migliaia di commenti.

La presunta relazione tra Michelle e l’assassino

Nelle ultime ore si è parlato di un’ipotetica relazione clandestina tra Michelle e O., l’unico accusato del suo omicidio. Michelle aveva stretto un forte legame col 17enne, che spesso si presentava anche a casa sua al cospetto dei familiari. Tuttavia, sembrava che la ragazza non avesse alcun interesse, al contrario di O. che dai suoi profili social ha paventato una “cotta”. “Penso fosse innamorato”, ha raccontato il padre di Michelle, “ma lei lo ha respinto perché era fidanzata da due anni”.

Il dolore del fidanzato di Michelle

Nel frattempo migliaia di commenti, su TikTok e Instagram, attorniano il dolore del fidanzato di Michelle, “Misci” come si faceva chiamare lei. È il fidanzato stesso che si fa avanti, contraddicendo le teorie che vedevano Michelle intrattenere una relazione clandestina con O. “Lei stava con me. Non le interessava nessun altro”, si sfoga il fidanzato, pubblicando foto abbracciato a Michelle, piccole istantanee di un amore finito nel peggiore dei modi. Non c’è pace per il ragazzo, che ammette, “Il primo giorno senza te è la cosa più brutta”. Per trovare solidarietà ha aperto un profilo per commemorarla dove compaiono ora foto, video e piccoli frammenti della fidanzata, uccisa a coltellate e getta in un sacco, senza dignità e rispetto, “ammazzata come un cane”, hanno raccontato i famigliari alla stampa.