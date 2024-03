Omicidio, sequestro di persona e armi con metodo mafioso: scardinato sodalizio criminale romano

Sono accusati di reati gravi che vanno dall’omicidio a sequestro di persona, e dalla detenzione illegale di armi da fuoco al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche l’incendio e le lesioni personali, con l’aggravante del metodo mafioso.

La Polizia sin dalle prime ore di oggi, martedì 12 marzo, sta eseguendo in queste ore un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di quattro persone appartenenti a un gruppo criminale romano.

Quattro fermi e tre arresti nell’ambito del medesimo intervento

Le risultanze investigative hanno portato anche all’arresto di altri tre soggetti, ritenuti appartenenti al medesimo sodalizio criminale. Nello specifico i tre arrestati sono stati ritenuti coinvolti in ingenti sequestri di stupefacenti, effettuati tramite operazioni under cover.

Sono ancora in corso perquisizioni

Ma le attività investigative della Polizia non sono arrivate a conclusioni, anzi, proseguono a ritmo serrato, visto che sono tutt’ora in corso numerose perquisizioni. Indagini per verificare eventuali ulteriori coinvolgimenti e ricostruire nel dettaglio i fatti di cui il gruppo si è reso autore. Si tratta di indagini che hanno preso il via a seguito di alcuni gravi fatti di sangue avvenuti nella capitale lo scorso anno.