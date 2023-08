Ondata di controlli a Roma: un arresto per droga e 5 denunce per guida sotto effetto di alcol e droga

Continuano i controlli a Roma delle Forze di polizia su tutto il territorio, nell’ambito di un piano che ha come obiettivo il ripristino della legalità e del decoro urbano. Questa volta sono state interessate dai controlli le zone di Borgata Finocchio, Borghesiana, fosso dell’Osa e Riserva Nuova. Le Forze dell’Ordine hanno passato al setaccio 187 persone, controllato 57 autovetture e 8 esercizi commerciali.

Stretta sui controlli a Roma per alcol e droga

I controlli hanno portato a un arresto per droga e a 5 soggetti denunciati per guida sotto l’effetto di droga e alcol. Le sanzioni previste per reati amministrativi commessi dagli esercizi commerciali sono state salatissime: oltre 10.000 euro.

Operazione antidegrado a Roma Est

Gli interventi delle Forze di Polizia, dopo essersi focalizzati nei giorni scorsi a San Basilio e il Quarticciolo, questa volta si concentrano nella zona Casilino con il servizio antidegrado.

Così come concordato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, su indicazione del ministro dell’Interno, nel pomeriggio di ieri, 28 luglio gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio nelle zone di competenza del medesimo Distretto. Il servizio antidegrado ha avuto come obiettivo l’intensificazione dei controlli sul territorio, oltre a fronteggiare e arginare situazioni di degrado urbano che possono inficiare il senso di sicurezza della cittadinanza.

Arresti per droga e guida sotto stato di ebbrezza

Durante le perquisizioni, un uomo è stato arrestato poiché trovato in possesso di 44 involucri di cocaina e con la somma di 170 euro. Inoltre, un uomo ha ricevuto un ordine di carcerazione dovendo espiare circa 2 anni di pena per i reati contro il patrimonio. Un altro soggetto, durante i controlli, è stato indagato in stato di libertà per il reato di evasione.

Solo nella giornata di ieri, la Polizia Stradale ha denunciato 4 persone perché 3 di esse sono state trovate alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, mentre un quarto in stato di ebbrezza alcolica.

Nel mirino dei controlli a Roma anche le attività commerciali

I controllia Roma si sono estesi, come di consueto, anche alle attività commerciali: sono state riscontrate, per 8 di esse, violazioni concernenti i regolamenti sull’esposizione dei prezzi e la mancata raccolta differenziata dei rifiuti, nonché le carenze igienico-sanitarie. In tale ambito sono stati sequestrati circa 3 chili di carne mal conservata e ne è stata disposta l’immediata distruzione: la carne era riposta all’interno di alcuni contenitori privi dei requisiti igienico-sanitari. Nel complesso le Forze dell’Ordine hanno proceduto con elevate sanzioni amministrative per circa 10.000 euro. Tra le attività del servizio antidegrado, sono stati bonificati, con l’ausilio di altri enti intervenuti, Acea e il Servizio Giardini del Comune, il parco “Collina della Pace” e il parco “Torricella Sicura”. Tra gli interventi, è stata ripristinata l’illuminazione e si è provveduto con la riattivazione delle fontane pubbliche.