«Ora vi faccio saltare in aria»: la compagna scappa, lui per vendetta tenta di far esplodere una bombola di Gpl

È scappata dal compagno violento chiedendo ospitalità al alcuni parenti. Avrebbe dovuto amarla, proteggerla, invece la vessava in continuazione catapultandola in uno stato di ansia fino a quando la donna non ha trovato, finalmente, il coraggio di andarsene. Alla vista della casa vuota però l’uomo è andato su tutte le furie, riversando la propria ira anche sui familiari, ‘rei’ di aver accolto in casa la vittima.

«Devi morire»: sferra un calcio in pancia alla madre e aggredisce con violenza anche la sorella

La furia dell’uomo e il tentativo di esplosione

I fatti sono avvenuti a San Vittore del Lazio. L’uomo, un 38enne di origini campane, più volte si era reso protagonista di episodi di violenza, nonché continue vessazioni verso la compagna. Alla luce di ciò quest’ultima ha trovato il coraggio di andarsene via dalla loro casa chiudendo rifugio ed ospitalità ad alcuni parenti. Ma la decisione della donna non è andata a genio al 38enne il quale trovando la casa vuota ha pensato bene di recarsi da loro sfogando le proprie ire all’interno dell’abitazione. Proprio in questa circostanza, l’uomo si è persino impossessato di una bombola di Gpl tentando di farla esplodere. Fortunatamente il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato il peggiore degli epiloghi.

L’arresto

Un vero e proprio incubo per la donna ed i suoi familiari al quale i carabinieri hanno, fortunatamente, messo la parola fine. Giunti sul posto, i militari l’hanno immobilizzato mettendo al contempo in sicurezza l’abitazione. L’uomo che era già noto alle forze dell’ordine è stato dunque arrestato dai Carabinieri della stazione di Cervaro insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile di Cassino. Ora è in carcere, in attesa di essere ascoltato dai giudici del Tribunale di Cassino.