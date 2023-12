Orari metro Capodanno Roma: a che ora chiude, orari mezzi e bus 31 dicembre e 1 gennaio 2024

Roma Capitale ha predisposto il piano della mobilità per le feste, dall’8 dicembre fino al 7 gennaio. Per tutto il periodo 8 dicembre – 7 gennaio è prevista l’estensione dell’orario delle ZTL Centro Storico e Tridente (A1) dalle 6:30 alle 20:00, anche il sabato e nei festivi, con esclusione del solo 25 dicembre 2023. Rimangono invariati gli orari della ZTL diurna Trastevere e di tutte le ZTL notturne.

Tutti gli orari a Roma

Le linee speciali Free 1 e Free 2 e la linea 100 sono gratuite dall’8 dicembre al 7 gennaio:

Free 1: Via E. De Nicola (stazione Terminii – Repubblica (MA) – Via Nazionale – Via Milano – Traforo Umberto I – Via del Tritone – L.go Chigi. Tutti i giorni – festivi inclusi – dalle 9 alle 21

Scambio | parcheggio FS “Piastra Termini” (1^ ora gratis), ingresso da via Marsala 53

Scambio | parcheggio Atac Partigiani (tariffa 0,80 €/ora – 5 €/g ), ingresso da piazzale dei Partigiani

Aumenta l’offerta di trasporto pubblico verso il centro storico, i poli commerciali, i luoghi di culto e le attrazioni culturali nella fascia oraria 10:30 – 20:30 per le seguenti linee:

festivi 31 dicembre: 075, 38, 44, 46, 53, 60, 70, 74, 80, 85, 160, 170, 301, 492, 706, 714, 916, 990 e 913

Nel periodo 8 dicembre – 7 gennaio, la Metro A rimane aperta per tutta la durata del servizio: è sospesa la chiusura alle 21.00 dalla domenica al giovedì. Inoltre – il 31 dicembre – viene intensificato il servizio con 48 corse aggiuntive rispetto al normale servizio. Sulla Metro C viene garantito un treno in più da metà giornata a fine servizio.

31 DICEMBRE

metropolitane attive fino alle ore 2.30. A seguire, attive le linee nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, dalle 2:30 alle 8:00 circa del 1 gennaio 2023

linee di superficie attive fino alle 21:00 con estensione fino alle 2:30 delle linee 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905 e H, n913, 2bus

ferrovie Roma-Civita Castellana-Viterbo (servizio metropolitano) e ferrovia Metromare: fine servizio 23.30

ferrovia Termini-Centocelle: direzione Centocelle 5.30 – 21.30, direzione Termini 5.03-21.03

1 GENNAIO