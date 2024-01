Ordigno bellico rinvenuto a Tor San Lorenzo: accorrono gli artificieri

Ennesimo ordigno bellico ritrovato ad Ardea, comune già noto per la presenza di numerosi reperti risalenti alla Seconda Guerra Mondiale.

Mattinata intensa per le forze dell’ordine a Tor San Lorenzo, frazione di Ardea. Questa mattina infatti è stato ritrovato un ordigno bellico in un campo adiacente a via Firenze, all’incrocio con via Foggia. Gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo sono accorsi sul posto e, di concerto con gli artificieri dell’esercito, hanno provveduto a disinnescare l’ordigno e a rimuoverlo.

Ordigni bellici ad Ardea: l’ultimo il 12 gennaio 2024

La frequenza di episodi che si verificano sul territorio, ha richiamato all’attenzione la necessità di alzare il livello di pubblica sicurezza nell’area. Il campo dove questa mattina è stato rinvenuto l’ordigno era già da tempo sottoposto a controlli. Nel 2022, per esempio, proprio allo stesso incrocio fu ritrovata una bomba di un mortaio, presumibilmente di fabbricazione italiana.

I casi in zona sono comunque frequenti. Poco prima del rinvenimento di questa mattina, 31 gennaio, ad Ardea meno di un mese fa era stata riscontrata la presenza di un altro ordigno, durante i lavori di manutenzione stradale di via Adige nella frazione di Nuova California di Tor San Lorenzo di Ardea. L’estate scorsa un altro reperto era stato trovato nei pressi della residente di un consigliere comunale. Addirittura nel 2020, a via Brenta, un ordigno fu ritrovato nel giardino di un’abitazione privata, sempre nella zona Nuova California. Luoghi circoscritti ma che comunque compromettono la sicurezza degli abitanti di Ardea, ignari di camminare sopra degli esplosivi. Nel 2015, addirittura, uno fu trovato letteralmente sulla spiaggia e disinnescato dal 113. A distanza di anni, però, il numero di episodi non diminuisce.