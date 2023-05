Ordinanza antialcol a Roma, chiusi alle 22 i minimarket etnici nei weekend

Un’ordinanza che va a stroncare la vendita senza controllo di alcol a Roma. L’atto politico del sindaco Gualtieri, infatti, sembra più un documento stillato dalla destra, poiché interesserà tutti i minimarket etnici della Capitale. Questi punti vendita, che nella grande maggioranza dei casi vedono gestori fittizi e assenza di controlli, si sono rivelati i luoghi dove viene smerciato l’alcol a tutte le ore del giorno, spesso contravvenendo a regole della somministrazione od ordinanze comunali.

Colpo ai minimarket di Roma

Dopotutto, troppi di questi negozietti hanno giocato fino a oggi una partita di facciata con le istituzioni capitoline e le forze dell’ordine. Se qualche ragazzo voleva ubriacarsi e acquistare alcol fuori dagli orari consentiti, bastava recarsi in questi store: qui con pochi euro, poteva portarsi dietro bicchieri di alcol o addirittura bottiglie di birra. Se disposto a pagare di più, anche bottiglie di superalcolici a prezzi stracciati. Un business dell’alcol che queste attività, peraltro etniche, avevano cavalcato sull’onda dell’assenza di controlli, mettendo in piedi una vera e propria concorrenza sleale a pub e bar della Città Eterna.

Fiumi di alcol e problemi di ordine pubblico

Il Centrosinistra romano ha dovuto fare i conti con i problemi di ordine pubblico generati dalla malamovida, riassumibili in ragazzi sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Tra i fatti più noti, infatti, le risse di ragazzi ubriachi nella zona di Trastevere e piazza Trilussa, che hanno coinvolto anche vili aggressioni ai danni dei clochard di quella zona. Da non dimenticare poi, tra la rabbia di migliaia di residenti, anche i fatti legati ai casi di malamovida nella zona di Testaccio, dove le scazzottate sono degenerate anche in accoltellamenti o sparatorie davanti ai locali notturni.

Le nuove regole per i minimarket

Ogni minimarket nelle zone della movida di Roma dovrà chiudere alle 22 nei weekend, ovvero venerdì, sabato e domenica. Tali attività non potranno riaprire prima delle 5 del giorno successivo. Le zone interessate dall’ordinanza saranno piazza Bologna, Montesacro, Pigneto, Ostia Lido, Tor Bella Monaca, Eur, Boccea, Trastevere, il Centro Storico e Ponte Milvio.