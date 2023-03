Orietta Berti truffata: ‘La mia immagine usata senza consenso’, cosa è successo all’opinionista del GF VIP. La cantante pronta a passare per le vie legali, difendendosi da chi ha usato la sua immagine pubblica senza consenso. La nota artista italiana, infatti, si sarebbe presentata il 29 marzo presso la Procura di Reggio Emilia, per spargere denuncia in quanto vittima di una presunta truffa subita. Una truffa, che almeno al momento, non sembra riguardare la sfera economica.

La truffa ai danni di Orietta Berti

Secondo Il Resto del Carlino, l’immagine della cantante sarebbe stata usata per fini commerciali sul web. Piccolo particolare: nessuno che ha sfruttato la sua faccia, ha chiesto il consenso o messo al corrente la Berti della faccenda. Fortunatamente, l’artista ha tanti amici nel mondo dello spettacolo. Proprio queste persone, avrebbero avvisato la Berti di questa situazione, facendo cadere il volto televisivo dalle nuvole. Una situazione riportata anche al figlio della cantante, Otis Paterlini, che cura gli interessi della madre.

Entrambi, madre e figlio, si sarebbero recati di corsa a denunciare la situazione alle Forze dell’Ordine. Sulla questione, si starebbe interessando anche Striscia la Notizia, che ha inviato un proprio inviato a Reggio Emilia per seguire la denuncia formalizzata da Orietta Berti. Sul posto, infatti, avrebbe aperto un’inchiesta Moreno Morello, che è stato visto a Montecchio nei pressi della residenza della stessa cantante.

La denuncia della cantante

La situazione ha fatto da subito notizia, in quanto molti fan e cittadini hanno avvistato la Berti entrare negli uffici della Questura di Reggio Emilia, a via Alighieri, accompagnata dal figlio Otis. Chi l’ha truffata, probabilmente ha voluto cavalcare il ritorno sull’onda mediatica della cantante. Infatti dalla collaborazione con Fedez, Orietta Berti è tornata tra i volti più seguiti della televisione italiana, tanto da guadagnarsi ora anche il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip.