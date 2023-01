Orietta Berti lascerà il GF VIP? Ultime news sull’opinionista

La partecipazione di Orietta Berti nelle vesti di opinionista al Grande Fratello Vip aveva fatto molto discutere. La donna infatti era stata solitamente ingaggiata anche da Fabio Fazio – che la voleva, come sempre, nella studio di Che Tempo che fa– declinando però l’offerta. È poi emerso che alla base della sua scelta vi fossero delle motivazioni prettamente economiche, in quanto – come ha dichiarato lo stessa Orietta- la Mediaset le aveva offerto una cospicua somma di denaro. Tuttavia, “le nozze” tra la celebre artista e il reality di Signorini sembrano non essere andate secondo i piani. Cosa sarà successo?

Orietta Berti opinionista al GF VIP 7: con lei ‘ritorna’ Sonia Bruganelli

Orietta Berti e la partecipazione come opinionista al GF Vip

Oltre a motivi di natura economica, il sodalizio tra Orietta Berti e la Mediaset prevedeva anche uno show a lei dedicato e dove, dunque, la carriera e la storia della donna sarebbero state protagoniste ed al centro dell’attenzione. Lo show però non è andato in porto e la decisione pare non essere stata vista di buon grado dall’artista. Cosa deciderà di fare Orietta? In un’intervista a Repubblica la donna ha chiarito la propria posizione in merito alla vicenda affermando che: ‘Con Alfonso mi trovo bene, è buono, religioso, andiamo d’accordo. Con Sonia Bruganelli siamo amiche, io voglio salvare quello, lei l’altro, ridiamo’, queste le sue parole dove l’ammirazione per i suoi colleghi è certamente fuori discussione.

Fine del sodalizio?

‘Sono stata da Fabio per tanti anni, tornerò da lui’ questa invece la sua risposta in merito ad una diretta domanda su avesse o meno intenzione di proseguire la propria esperienza al Grande Fratello Vip. I piani di Orietta appaiono dunque chiari ma cosa succederà adesso? È molto probabile che la sua presenza- seppur molto apprezzata ma al contempo criticata per la mancanza di incisività – venga sostituita con Giulia Salemi, già volto del noto reality. Insomma, sembra che Orietta non farà il bis negli studi di Mediaset preferendo al occupare il suo ‘posto fisso’ al tavolo di Che tempo che fa.