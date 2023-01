Che tempo che fa, anticipazioni 29 gennaio 2023: chi sono gli ospiti

Un’altra, imperdibile puntata dello show Che tempo che fa è pronta a prendere il via! Numerosi, come sempre, gli ospiti che si avvicenderanno nello studio di Fabio Fazio e altrettanto immancabile, anche la presenza di Luciana Littizzetto, ‘Lucianina’, la quale omaggerà i telespettatori con le sue ironiche riflessioni riuscendo sempre a strappar loro un sorriso. Ma chi saranno gli ospiti della puntata che andrà in onda domani, domenica 29 gennaio?

Anticipazioni ed ospiti di Che Tempo che fa

Domani sera troveremo in studio da Fabio Fazio il Presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che affronterà importanti temi d’attualità giudicando anche le misure messe in campo dal governo. A seguire tanti altri ospiti come ad esempio il virologo Burioni – che è ormai diventato una presenza importante del programma e che durante la pandemia ha fornito diverse spiegazioni sul Covid- il biologo molecolare Giorgio Scita, l’economista Tito Boeri, il maestro Michelangelo Pistoletto che ha appena pubblicato la sua nuova opera ‘La formula della creazione’, il direttore de La Stampa Massimo Giannini, Michele Serra e Marianna Aprile.

La nuova edizione di Dinner Club e il Tavolo

Inoltre, nella serata di domenica ci sarà spazio anche per Sabrina Ferrilli, Carlo Cracco e Luciana Littizzetto che, insieme, presenteranno la nuova edizione di Dinner Club. Ospite anche il musicista Elio in tour nei teatri con lo spettacolo Ci vuole orecchio- Elio canta e recita Jannacci. In chiusura di serata, come d’abitudine, il tavolo, al quale prenderanno parte Gigi Marzullo, Nino Frassica, Simona Ventura e la Signora Coriandoli. Come ospiti troveremo invece: il maestro Beppe Vessicchio, Gabriele Cirilli, Francesco Paoloantoni, Elena Micheli, Ubaldo Pantani, Mara Maionchi ed ancora, Elio che si tratterrà con gli altri ospiti. Insomma, la puntata sarà davvero ricca di ospiti che, ancora una volta, sapranno regalare agli amati telespettatori un momento di convivialità ma sempre con un occhio attento e critico verso i grandi temi dell’attualità.