Oretta Berti opinionista al GF VIP: ‘Mi hanno offerto tanti sodi’. Il rapporto con Fabio Fazio

Molto sincere le dichiarazioni della cantante Orietta Berti che quest’anno è stata chiamata a vestire i panni di opinionista durante la settima edizione del GF VIP. Contesa la presenza della cantante sul piccolo schermo che è infatti stata ‘strappata’ alla concorrenza della Rai e del conduttore Fabio Fazio.

Le dichiarazioni di Orietta Berti

A seguito della mancata presenza, Fazio, pare esserci rimasto male anche se la Berti ha spiegato le proprie motivazioni: ‘Un po’ gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione’, dichiara la cantante.

‘Soldi. Tanti. E oltre al ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera’, aggiunge la cantante.

Le motivazioni della scelta

Alla base della scelta, pertanto, c’è stata un‘irrinunciabile offerta economica ma non solo. A far pendere l’ago della bilancia verso al Mediaset anche una serata interamente dedicata alla Berti. Circostanza quest’ultima che la Rai non le aveva mai offerto e dove verranno festeggiati i suoi sessant’anni di carriera.

Anche quest’anno alla conduzione del Reality troviamo Alfonso Signorini, confermata la presenza dell’opinionista Sonia Bruganelli ed ora anche quella di Orietta Berti. Non resta altro che attendere la messa in onda della nuova edizione del programma che si preannuncia colma di innovazione e spettacolo.