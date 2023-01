Boomerissima con Alessia Marcuzzi, anticipazioni prima puntata: come funziona il programma, di cosa parla e ospiti di martedì 10 gennaio 2023

Se ne parlava da tempo, ma ora il conto alla rovescia si può davvero attivare perché manca poco, anzi pochissimo, all’inizio di Boomerissima, il nuovo programma di Rai 2 che vede alla conduzione Alessia Marcuzzi. La showgirl, dopo l’addio a Mediaset e a suo marito, ha deciso di rimettersi in gioco e sarà al timone di una trasmissione innovativa. Tra ospiti, giochi, risate e spunti di riflessione. Ma cosa succederà nella prima puntata di stasera, martedì 10 gennaio 2023? Come funziona il programma, che è sicuramente una novità per i telespettatori?

Come funziona Boomerissima su Rai 2

Il programma metterà per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomers, i vip che hanno amato gli anni ’80 e ’90, e quella dei millenials. Tra varietà e game show, Boomerissima regalerà sicuramente grandi emozioni al pubblico, in un clima di festa. Tra musica, programmi tv, mode e costumi degli anni ’80, ’90 e 2000. Per non parlare, poi, delle originali sfide tra due epoche diverse di celebrità.

In ogni puntata, infatti, ci saranno due squadre, ciascuna composta da quattro vip appartenenti alle rispettive annate che, round dopo round, proveranno a conquistare la vittoria finale. Ma dovranno rispondere alle domande di cultura pop, con l’obiettivo di superare tutti i match e dimostrare che i propri anni sono i più emozionanti.

I giochi

Saranno diversi i giochi a cui i concorrenti potranno essere sottoposti: da Super Hit, dove ogni squadra deve dimostrare che la musica dei suoi anni è più coinvolge, a Che anno è, in cui si chiederà ai giocatori di indovinare l’anno esatto di uscita di un filmato della propria epoca. Per non parlare, poi, di Tutti cantano Sanremo, dove ogni squadra dovrà saper dimostrare di interpretare al meglio i brani della sua generazione.

Chi sono gli ospiti di stasera

I team che si sfideranno nella prima puntata saranno composti da: Francesco Facchinetti, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno per la squadra dei boomers. Mentre Elettra Lamborghini, Valentina Romani, Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi per i millenials. Tra gli ospiti: Luciana Littizzetto e Max Pezzali.