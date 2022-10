Roma, orrore in ospedale: stagista 20enne stuprata da un infermiere all’Umberto I

Il racconto fatto a mente fredda è agghiacciante, ed è riportato anche da la Repubblica e per questo, ora, un infermiere del Policlinico Umberto I di Roma è accusato di violenza sessuale nei confronti di una tirocinante di soli 20 anni. La testimonianza della ragazza afferma che il fatto violento sarebbe avvenuto precisamente le mura delal, nel reparto di. Il presunto stupratore,, l’avrebbe invitata ad entrare in uno sgabuzzino del reparto, per poi chiuderla dentro, a chiave, e abusare di lei con ferocia. Dopo il macabro racconto della 20enne, gli agenti del commissariato interno de La Sapienza sono giunti sul posto per i rilievi e le indagini. Immediatamente hanno acquisito ladella ragazza, e hanno sequestrato anche le lenzuola sulle quali si sarebbe consumata la violenza, in modo da ricercare eventuali tracce del Dna dell’uomo.