Ostia, 68enne trovato morto nella pineta

Terribile scoperta nel pomeriggio di oggi, 19 gennaio, a Ostia, nella pineta di Castel Fusano. Il corpo senza vita di un uomo, dall’età apparente di 65 anni, era a terra, in avanzato stato di decomposizione.

A notare il cadavere un passante, che era andato a fare una passeggiate nella pineta con il suo cane, all’altezza di viale dei Promontori in corrispondenza del civico 404. L’uomo, un senzatetto straniero che da anni viveva a Ostia, sembra che da tempo avesse diversi problemi di salute, tra cui alcuni di deambulazione.

Documento della Caritas

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Ostia. Vicino al cadavere c’era una stampella, poco distante si trovava l’altra. I militari hanno trovato un documento, parzialmente distrutto, della Caritas, con il nome dell’uomo morto. Attraverso questo i carabinieri stanno cercando di accertare l’identità dell’uomo, che fino a una decina di giorni fa veniva visto in giro per il quartiere. Da giorni, però, l’uomo non si faceva più vedere. Questo avvalla l’ipotesi che sia morto da diverso tempo.

L’identificazione

L’uomo è stato identificato intorno alle ore 20:00, proprio grazie ai documenti rilasciati dalla Caritas. Grazie al lavoro dei carabinieri, che hanno incrociato il documento con le ricerche effettuate, è stato appurato che l’uomo è di origine estone ed ha 68 anni, essendo nato nel 1955.