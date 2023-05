Ostia, al via l’abbattimento di altri pini malati: chiude la strada al parco di Castelfusano

Ostia. Circolazione sbarrata, chiusa, per due settimane. Il divieto di transito riguarda, tra l’altro, una delle strade di collegamento più importanti della zona e che attraversa il parco di Castelfusano. Ma perché? I giardinieri sono alle prese con l’abbattimento di un’altra serie di pini malati, alberi inficiati dalla presenza della cocciniglia tartaruga, e di conseguenza diventati pericolosi per i veicoli che sono in transito.

Roma: alberi abbattuti al Verano distruggono le lapidi (FOTO)

Pini malati a causa della cocciniglia tartaruga: i lavori

Al via, insomma, l’ennesima serie di abbattimenti che riguardano i pini che vengono attaccati dalla temuta cocciniglia tartaruga che ne provoca il deterioramento progressivo, con annesso il pericolo di caduta che potrebbe mettere a rischio proprio gli automobilisti che sono in transito da quelle parti. I divieti, lo ripetiamo, rimarranno in voga per almeno due settimane a partire da oggi. Scendendo più nel dettaglio della faccenda, l’intervento riguarderà principalmente viale Villa di Plinio, l’arteria che attraversa Castelfusano collegando via dei Pescatori con via Cristoforo Colombo. Operazioni che sono partite proprio oggi, lunedì 15 maggio 2023 che dovrebbero concludersi – non volendo considerare la possibilità di condizioni meteo avverse – per la giornata di venerdì 26 maggio. Le operazioni di abbattimento sono state stabilite dal Dipartimento Tutela Ambientale Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde di Roma Capitale. Intanto la Polizia Locale, a conferma, ha emesso una relativa determina per il blocco del traffico in corrispondenza.

Dove sono previste le chiusure per l’abbattimento

Dunque, per quanto riguarda le chiusure nel dettaglio, queste avverranno nella prima parte viale della Villa di Plinio, ovvero nel tratto ad unica carreggiata rispetto al senso di marcia via dei Pescatori/viale Cristoforo Colombo, da piazza di Castel Fusano a viale Mediterraneo. Dopo queste prime operazioni, poi, gli operai al lavoro si sposteranno verso viale della Villa di Plinio, un pezzo di strada, questo, a due carreggiate separate direzione via Cristoforo Colombo. Per concludere, infine, l’ultima parte delle operazioni riguarderà, sempre su viale Villa di Plinio, il tratto a due carreggiate separate Via Cristoforo Colombo/viale Mediterraneo direzione via dei Pescatori.