Ostia, aperta alle biciclette e i motocicli via dei Pescatori: avviato iter per rimuovere cartelli del divieto di transito

I residenti di Ostia Lido possono tirare un sospiro di sollievo: via dei Pescatori torna finalmente aperta alle biciclette e i motocicli. Era diventato un problema che riguardava tanti territori del X Municipio, in primis quelli collegati da questa famosa strada lidense: Casal Palocco e l’AXA. Dopotutto, quella fine dei lavori avevano lasciato l’amaro in bocca a tanti residenti: “perché su quella strada non si può più viaggiare con i due ruote?”.

Riaperta alle bici e le moto via dei Pescatori a Ostia

Da parte del X Municipio, che ha impiegato molto per pensare il futuro di via dei Pescatori, è partito l’iter per rimuovere alcuni segnali stradali lungo la strada. In tal senso, verranno rimossi tutta la segnaletica verticale che annuncia il “divieto di transito” a biciclette e motocicli su questa arteria urbana. A impreziosire il progetto urbanistico della strada rifatta, anche un’idea della Giunta di Mario Falconi: creare una bike line nell’ultimo tratto di via dei Pescatori. È stato lo stesso Consiglio del X Municipio, con un voto di maggioranza, a stabilire come la strada dovesse essere riaperta alle due ruote.

Ad annunciare la notizia, una nota stampa del consigliere Leonardo Di Matteo, Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità del X Municipio: “Com’è noto – via dei Pescatori è stata oggetto di una vera e propria rigenerazione e riqualificazione come non accadeva da anni. Questo dà modo ai ciclisti di usufruire di un ambito naturalistico e di mobilità sostenibile migliorando la qualità di vita dei cittadini e l’ambiente in cui viviamo. Con questa risoluzione si avvia l’iter burocratico che prevede la rimozione della segnaletica verticale che vieta il transito di biciclette e motocicli. Allo stesso tempo viene implementata la segnaletica orizzontale con inserimento di rallentatori ottici. Viene anche implementata la segnaletica orizzontale e verticale con limite di 30 km orari e istituito il divieto di transito dei mezzi pesanti con pannello integrativo eccetto autorizzati in modo tale che i mezzi potranno raggiungere i siti commerciali presenti in via dei Pescatori, dove sarà possibile infine, verrà realizzata la segnaletica orizzontale per una “Bike Lane”.