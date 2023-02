Ostia, auto ariete contro la vetrina della Compass: ladri scappano con la cassaforte

Colpo nella tarda serata di ieri a Ostia. Hanno sfondato la vetrina usando presumibilmente un’auto ariete, molto probabilmente una vettura di grossa cilindrata. Poi sono riusciti ad asportare la cassaforte e a caricarla nel mezzo con il quale sono fuggiti, per il momento senza lasciare tracce.

È successo nella filiale della Compass di Ostia, all’incrocio tra via Carlo Bosio e via Costanzo Casana. Il furto è avvenuto sabato 4 febbraio, dopo le 22:00. I malviventi sono stati rapidissimi e organizzati: il colpo è durato pochi minuti, tra quando la vetrata è andata in frantumi e il momento della fuga con la cassaforte.

Caccia ai ladri

Sentendo i fragore del colpo dell’auto contro la vetrina, qualcuno ha chiamato il NUE 112 e in poco tempo sul posto sono arrivati i carabinieri del NORM e i militari della Compagnia di Ostia. Ma, giunti davanti alla filiale del gruppo Mediobanca, i malviventi erano già lontani. I carabinieri hanno quindi avviato le indagini, appurando che i ladri, dopo essersi introdotti nell’istituto ed aver preso la cassaforte, erano saliti su un’auto di cui non si conosce il modello, per poi fuggire.

Verranno ora analizzate le immagini delle telecamere di sicurezza per vedere se ci sono elementi utili per il riconoscimento degli autori del colpo. Al momento il bottino non è ancora stato quantificato.