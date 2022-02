Ostia, le svaligiano casa e le rubano i cani, poi scompare nel nulla: l’appello per ritrovare Chiara

E’ scomparsa il 14 gennaio scorso e da quel giorno non si hanno più notizie di Chiara Mercuri, una donna di 46 anni di Ostia, che ha fatto perdere le sue tracce ormai da più di un mese. Della scomparsa se ne sta occupando, da diverse settimane, la trasmissione Chi l’ha visto? perché ci sono diversi misteri e ancora troppe domande senza risposta: dove si trova Chiara? Chi ha svuotato la sua casa e ha portato via i tre cagnolini Chihuahua Totò, Molly e Marcellino?.

Dove sono i cagnolini di Chiara? “Hanno tutti il microchip intestato a lei”. La donna è scomparsa il 14 gennaio da #Roma, zona #Ostia. Trovare i tre chihuahua, Molly, Totò e Marcellino sarebbe molto utile alle sue ricerche. #chilhavisto →https://t.co/KaxnWh59O7 pic.twitter.com/lQq998tS6a — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 16, 2022

Ostia, scomparsa Chiara Mercuri: il ‘giallo’ della casa svaligiata

Chiara ha 46 anni, una corporatura normale, è alta 1.65 cm, ha gli occhi e i capelli castani. Tra i segni particolari, che potrebbero essere utili all’identificazione, due tatuaggi a forma di stella color turchese sul dorso delle mani. La donna vive a Ostia da sola ed è scomparsa il 14 gennaio scorso: qualche mese prima il suo appartamento era stato svuotato, qualcuno le aveva portato via anche i tre cagnolini. Chiara, quindi, aveva trovato alloggio in un residence di Ostia, poi senza aver saldato il conto di quell’albergo il 14 gennaio si è allontanata. Non ha dato spiegazione, è ‘svanita’ nel nulla e da quel giorno non risponde più al cellulare. I familiari, in particolar modo il fratello, sono preoccupati e stanno lanciando appelli in ogni dove, soprattutto in televisione ai microfoni della trasmissione di Rai 3, per rintracciare il prima possibile Chiara e riportarla a casa.

Chi ha portato via tutto dalla casa di Chiara? "Erano due uomini e una donna con un furgone". Ecco le foto prima del misterioso sgombero. Qualcuno riconosce qualche oggetto? Ritrovarli sarebbe molto utile alle sue ricerche. #Roma #Ostia #chilhavisto → https://t.co/KaxnWh59O7 pic.twitter.com/29zVrSmeLS — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) February 16, 2022