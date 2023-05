Ostia, legano due pitbull a un palo in mezzo alla strada e li abbandonano a loro stessi

Ostia. Quando si tratta di sensibilità verso gli animali, le pagine di cronaca, ogni giorno, dimostrano che la strada è ancora lunga e tortuosa per il genere umano. Soprattutto in considerazione dell’estate che avanza, il momento più critico in assoluto, perché gli abbandoni di solito registrano un incremento esponenziale, quando le famiglie vanno in vacanza, si spostano, si allontanano e non sanno dove lasciare i loro cuccioli. Avere con sé un animale significa anche responsabilità, certamente spese e tempo a disposizione. Ma sono tutte cose da tenere in considerazione apriori, prima di scontrarsi con il principio di realtà. Farsi le foto e postarle sui sociale in compagnia dei proprio cuccioli è bello, ma non deve essere la ragione principale per averli con sé. Bisogna preventivare tutto, ed assumere un atteggiamento maturo, oltre che empatico nei loro riguardi.

Ostia: due pitbull abbandonati e legati ad un palo

Anche perché, negli anni, il tema è diventato sempre più importante, e sono tantissimi i professionisti, gli stabilimenti e i centri accoglienza animali che, nel caso, possono prendersi cura di cani, gatti ed altri esemplari, al posto di abbandonarli a loro stessi. E poi ci sono i classici canili che, pur non godendo di un’ottima reputazione sul territorio, sono comunque un’opzione caldamente raccomandata. L’ultimo caso di cronaca è oltremodo sconcertante. Due pitbull, di sesso maschile, sono stati ritrovati in condizioni pietose: legati ad un palo, in mezzo alla strada e completamente abbandonati a loro stessi. Come segnalato da un cittadino anche sui social, ora sono al sicuro e si trovano alla Muratella. Tuttavia, non si sa bene da quanto tempo fossero legati a quel palo, e ora cercano adozione. Per farlo basterà contattare il canile di riferimento. Ecco la foto postata del recente ritrovamento, non c’è bisogno di altre parole in merito: