Ardea, abbandonano cagnolina insieme ai suoi cuccioli: sono spariti, si teme siano morti

C’è stata una segnalazione alla Locale, come spesso accade anche da quegli stessi padroni che se ne liberano, per far intervenire le autorità competenti. Al momento, però, nulla di tutto questo è chiaro. Né è chiaro che fine abbiano fatto i cuccioli. Perché se da una parte la madre è stata segnalata e prontamente recuperata, dall’altra non si capisce che fine abbiano fatto i suoi cuccioli. Lei, intanto, è stata portata al sicuro nel canile, mentre le ricerche disperate dei suoi cuccioli continuano, soprattutto in prossimità della zona in cui è stata recuperata. Il tempo stringe, anche perché qualora fossero ancora vivi – l’evenienza più brutale è che siano stati uccisi dallo stesso padrone – il freddo ma soprattutto la carenza di cibo e la loro fragilità potrebbero metterli in pericolo. Intanto, purtroppo, le prime ricerche in loco hanno dato esito negativo. Non mancano le critiche di chi, a buona ragione, crede che allontanare la madre dalla zona sia stata un’azione che avrebbe decretato la morte certa dei cuccioli, dal momento che in quelle condizioni la madre stessa sarebbe stata l’unica in grado di ritrovarli.