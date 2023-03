Ostia, l’ex commissario di Polizia Antonio Franco condannato a 9 anni di reclusione

È stato condannato dal Tribunale di Roma a 9 anni di reclusione, l’ex commissario di Polizia di Ostia, Antonio Franco, accusato di corruzione, rivelazione del segreto d’ufficio, soppressione di atti, falso e violazione del codice in materia di protezione dei dati personali. La sentenza è arrivata al termine di un iter giudiziario nel quale sono stati ricostruiti i rapporti del funzionario di Polizia, con il gestore di una sala giochi e gli Spada.

Il pm aveva chiesto la condanna a 14 anni di reclusione

I giudici dell’VIII sezione penale del Palazzo di giustizia capitolino, hanno emesso un provvedimento di condanna più mite rispetto a quanto chiesto dal pubblico ministero di udienza, Mario Palazzi, il quale aveva avanzato istanza di condanna a 14 anni di carcere. Per Mauro Carfagna – considerato dagli investigatori colui che aveva corrotto Franco, oltre a esser il titolare di una sala giochi di Ostia frequentata da Ottavio Spada – la pubblica accusa, invece, aveva chiesto la condanna a 9 anni, ma la magistratura capitolina s’è pronunciata con una condanna a 6 anni.

Quali sono i fatti che vengono contestati a Franco

I fatti contestati all’ex commissario risalgono a 8 anni fa, precisamente al periodo compreso tra il 2015 e il 2016. Carfagna avrebbe, nello specifico, corrotto il commissario affinchè non risultasse la presenza di Spada nelle sue sale giochi e avrebbe anche chiesto di essere avvisato nel caso in cui ci fossero stati controlli nelle sue attività.

L’ex commissario era già stato condannato in un altro processo

Antonio Franco, al termine di indagini svolte dalla Mobile di Roma, è stato arrestato il 29 luglio del 2016, ed è finito ai domiciliari. Ma sempre l’ex commissario di Ostia era già comparso in un aula di giustizia per rispondere delle accuse di peculato, falso e truffa. Un’altra indagine, in conseguenza della quale è stato processato e condannato a 4 anni di reclusione con rito abbreviato. Franco è stato ritenuto colpevole, in quest’ultimo caso, di aver utilizzato l’auto di servizio, una Smart, per uso personale e falsificato gli orari di lavoro per usufruire degli straordinari.