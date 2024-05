Ostia, lite degenera in accoltellamento: ferito un uomo gravemente

Ha tentato di sedare una rissa ma uno dei due l’ha colpito gravemente al torace.

Discussione sfociata nel sangue a Ostia ieri sera, giovedì 2 maggio, quando un uomo è stato ferito gravemente mentre tentava di sedare una rissa in zona Lido centro. Sul posto sono dovute sopraggiungere due volanti della polizia per ripristinare l’ordine pubblico, visto l’esito della faida scoppiata tra tre persone, di cui una è stata ferita gravemente al torace ed è stata trasportata al più vicino ospedale in codice rosso.

Rissa sfocia nel sangue a Ostia: ferito un uomo al torace

Stando a quanto ricostruito nelle ultime ore dalle autorità, sembra che un uomo di origini egiziane, classe 1981, sia rimasto vittima di una rissa ieri sera intorno alle 22.20.

Il 43enne si trovava in serata nei pressi di via Ammiraglio Marzolo, zona Lido Centro, quando ha scorto nei garage condominiali di uno stabile un suo amico in difficoltà. L’uomo era preso a calci e pugni da uno sconosciuto, per questo motivo l’egiziano è sopraggiunto tra i due tentando di allontanarli, quando però è stato aggredito con un’arma da taglio dallo sconosciuto. Per questo motivo il 43enne ha riportato una grave ferita al lato sinistro dal torace, ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia. Sul posto sono giunte le volanti della polizia di Stato che, dopo aver fermato l’aggressore, stanno ricostruendo tutte le dinamiche del caso. Pare che la lite sia scoppiata tra due soggetti per motivi logistici legali alle occupazioni a Ostia.

Quanto all’aggressore, identificato poi dalle autorità, è emerso sia un romano classe 1968 con numerosi precedenti per furto aggravato e rapina. Il 56enne è al momento sottoposto a fermo della polizia giudiziaria in attesa di ulteriori dettagli per tentato omicidio, mentre il provvedimento è al vaglio dell’autorità per conferma.