Ostia, mamma muore a 34 anni: gara di solidarietà per le sue bimbe

“È venuta a mancare il 5 gennaio – scrive l’organizzatrice, Veronica Peretti – in seguito a un gravissimo problema cardiaco sopraggiunto in maniera improvvisa”. “I fondi – precisa – saranno utilizzati come sostegno per la famiglia di Andrea, di suo marito e delle loro bambine. Tutto il ricavato – continua – andrà a Fabrizio, il marito: io sono un’amica di famiglia e gestisco la raccolta fondi per lui”.

In due giorni il GoFundMe è arrivato a 8.600 euro grazie a duecento donazioni. Si può raggiungere al link https://gf.me/v/c/gfm/sostegno-alla-famiglia-di-andrea