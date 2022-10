Ostia, sbagliano indirizzo e aggiustano un’altra strada. Aguzzetti: ”Dopo un anno di segnalazioni, vergognatevi!”

Ostia. Durante lo scorso consiglio municipale è stato illustrato orgogliosamente il compimento di alcuni lavori ritenuti urgenti nel Municipio X, in particolar modo relativi alla rinomata Via della Verbena. Per chi è della zona, inutile sottolineare le condizioni in cui versa quel tratto di carreggiata, soprattutto il marciapiede a ridosso di un incrocio particolarmente pericoloso: non solo è impossibile camminarci sopra, dal momento che risulta letteralmente infestato da vegetazione e rifiuti.

Le annuali problematiche di Via della Verbena ad Ostia

Ma, soprattutto, all’improvviso un albero compare sul marciapiede in tutta la sua magniloquenza, impendendo non solo il transito ai pedoni, ma anche di vedere i cartelli stradali alle auto che si approssimano all’incrocio. Di fatto, il cartello stradale è completamente fagocitato dalle sue cime.

Il consiglio municipale

Dunque, detto questo, come dicevamo, il recente consiglio municipale si è concluso con la soddisfazione di aver finalmente siglato con la parola ”fine” la pericolosità di quel tratto. Sulla carta, sembrava tutto a posto, ma nella realtà dei fatti non è così. A quanto pare, i lavori sono sì stati svolti, ma su di un altro pezzo di strada, sbagliando completamente il riferimento. A farlo notare è stato Alessandro Aguzzetti, consigliere del X Municipio, che due giorni fa è andato su quel tratto per un sopralluogo.

L’ira del consigliere Aguzzetti: ”Ci hanno preso in giro”

Per dimostrare la veridicità delle sue parole, Aguzzetti ha deciso di intervenire sul posto con una diretta Facebook, mostrando così ai suoi concittadini le condizioni in cui ancora versa Via della Verbena. ”Io sapevo che mi avrebbero preso in giro, e hanno provato a far credere che Via della Verbena era stata veramente fatta. Ora, invece, vi faccio vedere che Via della Verbena non è stata fatta, come ho detto poco fa all’Assessore. E sapete perché? Perché questi fenomeni hanno sbagliato via, hanno preso l’altra parte e non quella disastrata”.

”Hanno sbagliato strada!”

”Questo è il marciapiede – dice mostrando nel video il tratto interessato – e guardata dove si trova il cartello: è nascosto! Si tratta di un incrocio pericolosissimo: le macchine arrivano e l’incrocio è totalmente coperto. Devono frenare di colpo. Ed ecco invece la salita per i disabili. Io non so dove possano passare i disabili. Questo è un lavoro fatto? Mi state prendendo per i fondelli? Non sono stato eletto per essere preso in giro dall’Assessore! Avete sbagliato indirizzo, avete preso la parte sistemata!”

Le foto di Via della Verbena

Ecco alcuni scatti ricavati dalla diretta fatta dal consigliere Aguzzetti negli ultimi giorni. Si nota chiaramente come la strada sia completamente fagocitata da immondizia e vegetazione. E soprattutto, è possibile notare la pericolosità che deriva dalla cartellonista completamente occultata dalla vegetazione a ridosso in un incrocio abbastanza trafficato dai veicoli: