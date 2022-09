Ostia, terribile incidente: auto ‘schizza’ sul marciapiede dopo l’urto e si schianta sulla vetrina di una banca

Momenti di paura questa sera a Ostia, dove si è sfiorata la tragedia. Un’auto fuori controllo è salita a velocità sul marciapiede e si è schiantata contro una vetrina di un istituto bancario, in via Costanzo Casana. Pochi istanti prima, la vettura si era scontrata con un’altra auto all’incrocio tra via Casana e via Bosio. Perso il controllo, è letteralmente “schizzata” in avanti, su via Casana, all’altezza delle strisce pedonali. Fortunatamente in quel momento non c’era nessuno che stava attraversando la strada né che passava sul marciapiede, altrimenti si rischiava un investimento mortale. La vettura, infatti, ha poi finito la sua corsa schiantandosi contro la vetrina della banca.

I soccorsi

Sul posto, chiamati dai numerosi presenti, sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza e i vigili del fuoco. Non si conoscono le condizioni di salute degli occupanti delle vetture. Il pedone, invece, è illeso. Gli abitanti del quartiere, che hanno assistito a questo ennesimo incidente, sono sconfortati. “Qui si corre troppo: ancora una volta assistiamo a un incidente annunciato. In questo punto c’è bisogno di una rotonda. Non si può aspettare che ci scappi il morto”, dicono.

(foto di Vincenzino Cannavale e Cynthia Badini)