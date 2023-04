Ostia, ‘Non pago’: prima aggredisce il barista, poi i poliziotti, arrestato 40enne

Era andato al bar probabilmente con l’intenzione di dimenticare qualche dispiacere. E ha preso le consumazioni, solo che, al termine, quando il titolare ha chiesto il saldo, si è rifiutato di pagare. E lo ha pure aggredito. È successo a Ostia, nel pomeriggio di ieri, in un locale sul lungomare Toscanelli.

L’uomo, un quarantenne romano, era entrato nel locale per consumare ma, al momento di pagare, si è categoricamente rifiutato di farlo. E quando il titolare ha provato a spiegare che – di regola – nei bar quello che si ordina poi va saldato, l’uomo si è infuriato e lo ha aggredito.

L’intervento della polizia

Proprio in quel momento a Ostia era in corso un’operazione congiunta della Polizia del X Distretto Lido, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, del Reparto Cinofili, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale Roma Capitale. Gli agenti, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, così come determinato in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e pianificato con Ordinanza del Questore, avvisati dalla centrale attraverso una chiamata ricevuta al NUE 122, sono intervenuti rapidamente sul posto.

Ma appena i poliziotti sono arrivati nel bar l’uomo, che evidentemente era in stato di alterazione psicofisica, invece di arrivare a miti consigli ha aggredito anche loro. Il 40enne si è infatti scagliato contro gli agenti di pattuglia, che lo hanno bloccato e arrestato con l’accusa di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

I controlli su Ostia

Quello di ieri è stato un controllo massivo dell’intera zona di Ostia, alla ricerca di armi e droga. Nel corso dei controlli sono state eseguite 7 perquisizioni domiciliari, controllate 270 persone e 90 autovetture. Si è proceduto, inoltre, al controllo di 40 persone sottoposte agli arresti domiciliari e alla verifica della regolarità amministrativa di 3 attività commerciali. I controlli del territorio si sono poi estesi in piazzale dei Ravennati, piazza Anco Marzio e Lungomare Vespucci e Toscanelli.