Ostia, nonostante la nuova concessione i chioschi di Castel Porziano restano chiusi

Ostia. Nonostante la stagione balneare sia ormai cominciata e il fresco rinnovo della concessione, le spiagge libere dei Cancelli non sono ancora a pieno regime. A farne le spese turisti e cittadini che se vogliono risparmiare si vedono costretti a portarsi da casa tutto il necessario. L’unica attività garantita è la vigilanza ed il salvataggio in mare. Inoltre, non viene garantito il servizio di pulizia ed i rifiuti si accatastano, si accumulano, in bella mostra a cittadini e turisti.

Ostia, riaprono i chioschi di Castel Porziano: firmato l’accordo sui “Cancelli”

Restano ancora chiusi i chioschi ai Cancelli di Castel Porziano

Nonostante la giornata di festa e il lungo ponte disponibile, i chioschi della spiaggia di Castel Porziano restano chiusi. Contingenza ancora più amare se si tiene presente che solo pochi giorni fa è arrivata la nuova concessione. Nel frattempo, dal Decimo Municipio si aspetta il dissequestro dei chioschi da parte della magistratura, a seguito dei sopralluoghi avvenuti nei giorni scorsi. Quest’ultimi, hanno messo in evidenza le irregolarità delle strutture: “Siamo in attesa che la Capitaneria rilasci il nulla osta per la proroga ai vecchi gestori dei chioschi fino alla fine della stagione e more della nuova gara di appalto che dovrà affidare le strutture ai nuovi “titolari”, spiega il minisindaco Mario Falconi.

L’accordo

Come anticipato, solamente pochi giorni fa era arrivata la nuova concessione. Firmato dal minisindaco Mario Falconi e dal Capitano di vascello della Capitaneria di Porto, un accordo importante per i cittadini. Accordo che si attendeva da tempo e grazie al quale la concessione demaniale marittima 101/2023 relativa, per l’appunto, al lido di Castel Porziano è stata regolarizzata. L’ultima concessione risaliva a venti anni fa. Con tale atto, dunque, Roma Capitale ha finalmente messo in regola la sua posizione sulla spiaggia libera della zona, fornendo di fatto ai cittadini il pieno uso dell’area. Alla luce di ciò, il dado sembrava “esser stato tratto”, invece, il condizionale appare d’obbligo. Infatti, come si è visto, le spiagge libere dei Cancelli continuano ad essere chiuse.