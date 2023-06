San Pietro e Paolo a Roma: tutti gli eventi di oggi, dall’infiorata alla regata

Il 29 giugno 2023 Roma celebra i suoi santi patroni, gli apostoli Pietro e Paolo, con una serie di eventi tradizionali e moderni che animano la città. Dalla storica infiorata di Piazza San Pietro alla regata sul Tevere, dal concerto della Banda dei Carabinieri ai fuochi d’artificio sul Pincio, c’è qualcosa per tutti i gusti e le età. San Pietro e Paolo a Roma è una festa che coinvolge tutta la città, dai quartieri storici a quelli periferici, dalle istituzioni alle associazioni, dai cittadini ai turisti. È una festa che offre un programma vario e ricco di eventi, che spaziano dalla musica alla danza, dallo sport al folklore, dalla gastronomia all’arte. Un evento che regala emozioni e sorprese, che fa scoprire angoli nascosti e panorami mozzafiato, che fa apprezzare la bellezza e la vitalità di Roma. Vediamo insieme tutti gli eventi!

L’infiorata di Piazza San Pietro: un’esplosione di colori e profumi

Uno degli appuntamenti più attesi è l’infiorata di Piazza San Pietro, che quest’anno festeggia la sua decima edizione. Si tratta di una manifestazione unica nel suo genere, che unisce la secolare tradizione romana dell’infiorata a quelle delle altre regioni d’Italia. L’evento è ideato e promosso dalla Pro Loco Roma Capitale, in collaborazione con l’Unione Pro Loco d’Italia e il Vaticano. L’infiorata consiste nella realizzazione di quadri floreali, composti da petali di fiori freschi, che raffigurano scene religiose o artistiche. Quest’anno i temi sono la pace, la solidarietà e la bellezza del creato. Questi saranno esposti lungo il colonnato di Piazza San Pietro e sul sagrato della basilica, creando un effetto scenografico di grande impatto visivo e olfattivo. L’infiorata sarà inaugurata alle ore 10:00 del 29 giugno e resterà aperta al pubblico fino alle ore 20:00 del 30 giugno. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

La regata sul Tevere: una sfida tra rematori

Un altro evento tradizionale della festa dei santi patroni è la regata sul Tevere, organizzata dal Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Canottaggio. Si tratta di una gara tra quattro equipaggi rappresentanti i quattro rioni storici di Roma: Trastevere, Borgo, Ripa e Campitelli. La regata si svolge lungo un percorso di circa 1.800 metri, che va dal Ponte Cavour al Ponte Palatino. I canottieri devono affrontare le correnti e le insidie del fiume, dando prova di abilità e resistenza. La partenza è prevista per le ore 17:00 del 29 giugno e sarà preceduta da una sfilata dei rioni sulle barche lungo il Tevere. La regata è uno spettacolo appassionante per il pubblico che segue la gara dalle sponde del fiume o dai ponti. Il vincitore riceve il palio, un drappo dipinto con le immagini dei santi Pietro e Paolo e dello stemma di Roma.

Il concerto della Banda dei Carabinieri: musica e folklore

Per chiudere in bellezza la giornata, alle ore 20:00 del 29 giugno si terrà il concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri e Sbandieratori delle 7 contrade di Orte, presso il Parco Archeologico dell’Appia Antica. Si tratta di uno spettacolo musicale e coreografico che coinvolge oltre 100 artisti tra musicisti, cantanti e sbandieratori. Il repertorio della Banda spazia dalla musica classica alla lirica, dal pop al rock, passando per le marce militari e le canzoni popolari. Tra i brani eseguiti ci saranno l’inno di Mameli, l’Ave Maria di Schubert, il Va’ pensiero di Verdi, il Nessun dorma di Puccini, il Caruso di Dalla e il Volare di Modugno. Gli Sbandieratori delle 7 contrade di Orte, invece, offriranno una performance di grande effetto visivo, con le loro bandiere e i loro costumi colorati.

I fuochi d’artificio sul Pincio: un finale esplosivo

Non può mancare, infine, la tradizionale manifestazione pirotecnica che illumina il cielo di Roma con i fuochi d’artificio. L’appuntamento è alle ore 21:00 del 29 giugno a Villa Borghese, sulla terrazza del Pincio. Da qui si può godere di una vista panoramica sulla città e sul Colosseo. La manifestazione prende il nome dell’antica “Girandola”, una festa pirotecnica dell’Ottocento che si svolgeva sul Castel Sant’Angelo. Oggi la Girandola si è trasferita sul Pincio, ma ha mantenuto lo stesso fascino e la stessa emozione. I fuochi d’artificio durano circa 20 minuti e sono accompagnati da una colonna sonora che mescola musica classica e moderna. Si consiglia di arrivare in anticipo per trovare un posto dove ammirare lo spettacolo

San Pietro e Paolo a Roma è una festa che celebra la storia, la fede e la cultura della città. È un’occasione per riscoprire le proprie radici e per divertirsi insieme. È una festa da vivere in pieno, con lo spirito dei romani. Buona festa a tutti!