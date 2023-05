Ostia, nuova sede dell’università Roma Tre: ecco dove

L’Università degli Studi di Roma Tre apre nuovi spazi accademici all’interno del territorio di Ostia Lido, come successo oggi con l’inaugurazione delle aree interne all’ex Enalc Hotel. All’interno del leggendario hotel lidense, infatti, verranno creati nuovi spazi per gli studenti provenienti dai corsi di studi di Ingegneria. In tal senso, il Rettore dell’Università, prof. Massimiliano Fiorucci, ha fatto aprire cinque aule per la didattica e una nuova sala studio per i ragazzi.

I nuovi spazi di Roma Tre a Ostia

È stata un’inaugurazione in pompa magna quella effettuata oggi da Roma Tre negli spazi dell’ex Enalc Hotel, la struttura alberghiera che sorgeva via Bernardino da Monticastro. All’evento, oltre il Rettore Fiorucci, erano presenti anche il dottor Pasquale Basilicata (Direttore Generale di Roma Tre), il Presidente del X Municipio di Roma Capitale Mario Falconi, l’assessore Simona Baldassarre (Assessore Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio), l’assessore Miguel Gotor (Assessore alla Cultura di Roma Capitale. Sono state queste le istituzioni che hanno voluto fortemente tagliare il nastro per l’inaugurazione di queste nuove strutture”.

I corsi di studio nei nuovi spazi dell’ex Enalc Hotel

Nelle nuove strutture inaugurate da Roma Tre a Ostia, si svolgeranno nuove attività didattiche che faranno sempre riferimento al mondo dell’Ingegneria. Sui corsi, come fa sapere l’amministrazione dell’Ateneo, si tratterà di materie inerenti a percorsi di alta formazione in tema di nuove tecnologie, della transizione ecologica e della cybersicurezza. Attività che, nel complesso, andranno a rafforzare il programma didattico che si svolge sul territorio di Ostia, che già da diversi anni vede attivo il corso di Ingegneria delle Tecnologie per il Mare. Come sappiamo. il rafforzamento delle strutture di Roma Tre, nel quadrante di Ostiense e in particolar modo di Ostia Lido, è un obiettivo da tanto tempo perseguito con grande ambizione dal Direttore Generale d’Ateneo Pasquale Basilicata.