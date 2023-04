Paura all’Università Roma Tre, crolla un grosso pino davanti alla sede di Giurisprudenza (VIDEO)

Un grosso pino è crollato questa mattina 25 aprile all’Università Roma Tre, in via Ostiense, 161/165. Attimi di paura per alcuni studenti che si erano riuniti al bar di fronte, testimoni della terrificante scena.

Nonostante il bel tempo di questa giornata di festa, martedì 25 aprile, una tragedia è stata sfiorata davanti alla sede di Giurisprudenza dell’università Roma Tre. Niente vento, niente pioggia né grandine, eppure, un albero è caduto in pochissimi istanti. Tanto veloce quanto spaventoso. Testimoni della scena alcuni studenti che si erano recati al bar davanti la sede prima di raggiungere il corteo in partenza da Porta San Paolo.

Il pino è caduto autonomamente intorno alle 10:20 della mattina, probabilmente a causa delle radici secche da tempo. Sul luogo sono immediatamente giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per regolare il traffico, bloccato a causa della presenza dell’albero sulla strada. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito ed essendo un giorno di festa erano davvero pochi gli studenti nei paraggi.

Pochi giorni fa è stato il turno dell’università Luiss di Roma. Un tragedia è stata sfiorata: anche in questo ateneo, in viale Romania, un albero di pino si è abbattuto al suolo in un punto molto trafficato. Fortunatamente anche in quella occasione nessuno è rimasto ferito ma l’albero ha danneggiato alcuni motorini posteggiati nelle vicinanze. Tagliato in pezzi e portato via, l’area è poi stata messa in sicurezza.