Sapienza, distrutti i manifesti antifascisti dei collettivi: ”Attacco di Azione universitaria”

Roma. L’aula autogestita all’interno della facoltà di giurisprudenza della Sapienza, nella giornata di lunedì scorso, è stata devastata. In particolare, sono stati completamente stralciati e distrutti i manifesti e i volantini di realtà romane che da anni arricchivano i muri all’interno, così come i giornali, e lo striscione in ricordo di Bianca Guidetti Serra, antifascista, partigiana, avvocata e politica torinese nata nel 1919. Gli studenti, dopo gli avvenimenti, puntano i dito contro Azione Universitaria, gruppo studentesco di destra.

”Nella giornata di mercoledì diversi esponenti di azione universitaria sono entrati nell’aula autogestita dallə studentə, chiedendo informazioni su membri del collettivo di giurisprudenza. Nella sera stessa uno dei rappresentanti della facoltà di giurisprudenza appartenente all’associazione azione universitaria ha chiamato al telefono personale un membro del collettivo di facoltà ponendosi con fare intimidatorio. Tutto ciò si è concluso nella mattina di oggi lunedì 3 aprile quando, studentə che si sono recatə in auletta per studiare, l’hanno trovata devastata” – hanno dichiarato gli studenti del collettivo.

La testimonianza dei ragazzi del collettivo

Stando al racconto che fanno i ragazzi, dunque, alcuni esponenti del gruppo studentesco di destra si sarebbero recanti dell’aula autogestita proprio nei giorni precedenti, con la motivazione di chiedere informazioni su membri del collettivo di giurisprudenza. Oltre a ciò, poi, le intimidazioni. Poi, nella giornata del 3 aprile scorso, quando gli studenti e le studentesse si sono recati, con i loro libri, in aula per studiare, hanno trovato tutto lo scompiglio di una recente incursione. Un colpo durissimo, soprattutto per chi la frequenta tutti i giorni quell’aula, trovata in condizioni disperate, tutta sottosopra, con ritagli, volantini e ricordi tutti accartocciati e lanciati qua e là, distrutti.

”La storia degli ultimi 25 anni nei manifesti sul quel muro”

”L’Auletta autogestita Bianca Guidetti Serra non è solo uno spazio fisico, è la volontà di creare aggregazione, dibattito e inclusività. Tutta la storia degli ultimi 25 anni che era racchiusa nei poster, nei cartelloni e nello striscione era frutto di questa volontà. E oggi questa volontà diventa più forte di ieri. Oggi iniziamo a espandere quello che ieri era custodito dentro un’aula” – dichiara il collettivo sui social a distanza di qualche giorno dall’avvenimento.